Am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr ist in Kapsweyer ein Opel Astra gegen einen Container geprallt und schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei war der 44-jährige Fahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe des Anwesen Nummer 29 sei er aus Unachtsamkeit ungebremst gegen einen zuvor zum Wechseln abgestellten Baucontainer geprallt. Der längs zur Fahrbahn abgestellte Baucontainer wurde durch den Aufprall quer auf die Fahrbahn geschoben. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.