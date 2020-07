Um den Service für die Bürger speziell im hochfrequentierten Bürgerbüro zu verbessern, startet die Stadtverwaltung Landau ein Ticketsystem für Online-Terminvergaben. Unter dem Link https://termin.landau.de, der auch über die städtische Internetseite zu erreichen ist, können Bürger ab sofort Termine für das Bürgerbüro buchen. Möglich sind Vereinbarungen für alle Dienstleistungen des Bürgerbüros – von der An- beziehungsweise Abmeldung eines Wohnsitzes über die Ausstellung von Ausweisdokumenten bis hin zum Verkauf von City-Gutscheinen und Parkplaketten. Ohnehin sind die Verwaltungsgebäude wegen der Corona-Pandemie derzeit nur nach Terminvergabe zugänglich, was zu Wartezeiten geführt habe. Das neue Ticketsystem optimiere die Abläufe im Bürgerbüro, hießt es in einer Pressemitteilung.

Wer einen Termin bucht, erhält einen Bestätigungslink per E-Mail. Erst wenn dieser aktiviert wird, ist der Termin fest gebucht. Über einen weiteren Link in der Mail kann der Termin auch verschoben oder storniert werden. Zusätzlich können Termine auch unter der Behördenrufnummer 115 vereinbart werden.

Die Servicezeiten des Bürgerbüros sind montags und mittwochs von 7:30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, dienstags und freitags von 7:30 bis 12:30 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr.