Events jeder Art sind abgesagt – das gilt auch für Messen und Weinfeste. Der Wein-Export dümpelt seiner Bedeutungslosigkeit entgegen. Während in den Fässern noch ein Großteil des neuen Jahrgangs reift, stapeln sich in Lagerhallen die Weinkisten. Der Vertriebsweg Gastronomie oder Fachhandel existiert nicht mehr. Hofverkauf? War einmal. Corona hat auch Weingüter in eine tiefe Krise gestürzt. Die Website cheerswith.me, seit 1. April auf dem Markt, soll helfen, wirtschaftliche Sorgen etwas zu lindern.

Der junge Landauer Fabian Pellegrini hat die kostenlose Video-Weintasting-Plattform unter dem Namen cheerswith.me gemeinsam mit zwei Partnern auf die Beine gestellt. Die Liste der