Die Corona-Krise hat die Gesellschaft fest im Griff. Der Klimawandel und der Rückgang der Artenvielfalt schreiten aber dennoch unvermindert fort, mahnt die AG Herxheim blüht. Deshalb bietet sie am Montag, 18. Januar, 18 Uhr, den Online-Vortrag „Der klimagerechte Garten – Was ist zu tun?“ an. Angesprochen wird beispielsweise der Rückbau von Verschotterungen, die Nutzung von Regenwasser, die Eigenkompostierung, der Verzicht auf Torf und Pflanzenschutzmittel sowie die Schaffung von Lebensräumen für die Tierwelt. Referenten sind die Gartenbauingenieurin Heike Boomgaarden, ARD- und SWR-Gartenexpertin und Vizepräsidentin der Deutschen Gartenbaugesellschaft, sowie Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, ebenfalls ARD- und SWR-Gartenexperte und Vizepräsident der Deutschen Gartenbaugesellschaft.

Die Teilnahme ist kostenlos. Den Anmeldelink gibt’s auf der Webseite www.herxheim-blueht.de.