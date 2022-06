Mit Inkrafttreten des Kita-Gesetzes im vergangenen Sommer hat die Bedarfsplanung in den rheinland-pfälzischen Einrichtungen deutlich an Relevanz gewonnen, da sich die Bedarfsmeldungen der Eltern direkt auf die möglichen Betreuungszeiten sowie das in der Kita vorhandene Personal auswirken. Hierzu lädt der Kreiselternausschuss SÜW am Dienstag, 21. Juni, 20 Uhr, zu einer Online-Veranstaltung an. Es geht unter anderem um die Frage, wie die Bedarfsplanung erstellt wird. Worauf müssen Eltern achten, wenn sie die gewünschten Betreuungszeiten für ihre Sprösslinge angeben? Welche Möglichkeiten haben sie, wenn der Betreuungsbedarf nicht ausreichend abgedeckt ist? Als Referentin fungiert Karin Graeff, Vorsitzende des Landeselternausschusses. Darüber hinaus werden an diesem Abend die Ergebnisse der Elternbefragung vorgestellt, welche zur bedarfsgerechten Betreuungssituation in SÜW durchgeführt wurde. Anmeldungen für die Veranstaltung sind im Internet unter https://keasuew.de möglich.