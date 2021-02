Kennen Sie einen jüdischen Mitbürger? Das Projekt „Meet a Jew“ bietet die Möglichkeit, mit Menschen jüdischen Glaubens online ins Gespräch zu kommen. Im Vordergrund des Sonderprogramms der Volkshochschule Bad Bergzabern zum Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ steht der Alltag von Juden heute, um das oft abstrakte Bild von „den Juden“ aufzubrechen und einen Austausch zu ermöglichen.

„Selten haben wir die Möglichkeit, miteinander bewusst ins Gespräch zu kommen, deshalb gibt es ,Meet a Jew’“, sagt der Zentralrat der Juden zu diesem von ihm ins Leben gerufenen Begegnungsprojekt. 300 jüdische Mitbürger engagieren sich sich in diesem Projekt, um Begegnungen zwischen Juden und Nicht-Juden zu ermöglichen und individuelle Einblicke in ihr Leben zu geben. Das Projekt wurde 2020 vor allem wegen seines Einsatzes gegen Vorurteile mit dem Deutschen Engagementpreis in der Kategorie „Demokratie stärken“ ausgezeichnet.

Die kostenlose Online-Veranstaltung ist am Donnerstag, 25. Februar, um 17 Uhr. Anmelden kann man sich unter www.vhs-bergzabern.de/programm, der Link für die Teilnahme wird dann zugeschickt.