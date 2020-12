Die Ergebnisse des Verkehrsversuchs „Ampel mit Schutzstreifen in der Ortsdurchfahrt Pleisweiler“ wird Professor Christoph Hupfer in einer Online-Präsentation den Bürgern vorstellen. Coronabedingt ist eine Einwohnerversammlung nicht möglich, teilt Ortsbürgermeister Roland Gruschinski mit. Die Präsentation ist am morgigen Mittwoch um 19 Uhr. Die Zugangsdaten für die Teilnahme können mit einer personalisierten E-Mail – Name und Anschrift – von Einwohnern der Gemeinde beim Ortsbürgermeister angefordert werden. Kontakt: haah@hotmail.de.