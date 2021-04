Mit einem dreisten Trick haben drei junge Männer aus der Region einen ganzen Haufen Geld erbeutet – rund 800 000 Euro. Der Gesamtschaden ist wohl noch viel größer. Am Dienstag sind am Landauer Landgericht die Urteile gefallen. Die Strafen fallen ganz unterschiedlich aus.

Mit einem Sim-Karten-Trick haben drei junge Männer aus Landau, Hauenstein und Mannheim einen Millionencoup gelandet. Sie haben Schwachstellen des Online-Bankings ausgenutzt und so mindestens rund 800.000 Euro erbeutet. Der Gesamtschaden dürfte jedoch noch viel größer sein. Gestern sind die Urteile gefallen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten durch eine Sicherheitslücke bei Mobilfunkanbietern sowie Fake-Shops bei Geschädigten in ganz Deutschland jede Menge Geld abräumten.

Fünf Jahre Haft für 27-Jährigen

Die höchste Freiheitsstrafe von fünf Jahren verhängte das Landgericht gegen den 27-Jährigen aus Hauenstein. Er stand unter Bewährung, als er sich auf den Coup mit den manipulierten Sim-Karten einließ. Ohne Not, wie der Vorsitzende der Ersten Strafkammer, Richter Jörg Bork, betonte. Denn der Südwestpfälzer habe Geld unter anderem durch Verkäufe über Fake-Shops bei Ebay gehabt. Doch er wollte für seinen anspruchsvollen Lebensstil immer mehr.

Besonders dreist sei gewesen, dass er sich telefonisch gegenüber einer Geschädigten und eines Polizeibeamten selbst als Opfer dargestellt habe, merkte der Richter an. Das Gericht sah aber auch den Bruch in der Entwicklung des 27-Jährigen nach der Trennung der Eltern und dem Tod der Mutter. Damit habe der Absturz in die Kriminalität begonnen.

Der Verteidiger Mathias Frank machte in seinem Plädoyer darauf aufmerksam, dass laut Akten die Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft bereits Mitte 2019 genügend Indizien gehabt hätten, um den 27-Jährigen zu verhaften. „Aber die Staatsanwaltschaft habe weiter aufklären wollen“, so Rechtsanwalt Frank. Der 27-Jährige muss nun 46.500 Euro zahlen – so viel konnte der Hauensteiner durch die Straftaten „verdienen“.

Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren erhielt der 23-jährige Mannheimer, der Ideengeber. Er habe die Mitangeklagten überzeugen können, Konten zu eröffnen, und sie damit der Gefahr ausgesetzt, schnell erkannt zu werden. Außerdem sei der Student am aktivsten und skrupellos gewesen. Denn als er im Februar von einem Auslandssemester zurückkehrte, waren die beiden Komplizen bereits in Haft. Er versuchte, schnell Spuren zu verwischen – und machte gleichzeitig mit dem Internetbetrug weiter. Der junge Mann hat Glück: Seine Familie hat bereits 47.500 Euro bezahlt – für die „Einziehung des Wertersatzes“, wie es heißt.

Das Trio entschuldigt sich

Der Vorsitzende Richter richtete klare Worte an den Mannheimer. Er habe schon früh mit kriminellen Aktivitäten angefangen und sich keinerlei Werte angeeignet. Wenn der 23-Jährige jetzt den Schalter nicht umlege und sich eine legale Existenz aufbauen werde, dann, so Richter Borks Prognose, werde er irgendwann wieder auf der Anklagebank sitzen.

Eine Freiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren und zehn Monaten gab es für den 29-jährigen Landauer. Er habe es mit Blick auf die Familie am schwersten gehabt, so das Gericht. Und beruflich habe er sich hochgekämpft, nicht selten in einer Grauzone. Von ihm werden gut 74.000 Euro eingezogen. „Das ist pekuniär lebenslänglich“, blickte sein Verteidiger Stefan Ringelsbacher in die Zukunft seines Mandanten, der diese Schulden lange abtragen müsse. Er habe Kinder und müsse sich beruflich erst wieder etwas aufbauen.

„Die wichtigste Währung des Wirtschaftslebens ist das Vertrauen“, ordnete der Vorsitzende Richter die Straftaten des Trios ein. Ohne Vertrauen seien Wirtschaft und Gesellschaft nicht denkbar. Die Anonymität des Internets lasse die Hemmschwelle für Verbrechen sinken.

In ihren „letzten Worten“ entschuldigen sich die drei Männer bei den Geschädigten und ihren Familien.