Der Kreiselternausschuss (Kea) Südliche Weinstraße lädt zusammen mit Elternvertreter anderer Landkreise für Freitag, 11. März, 20 Uhr, zu einer Online-Veranstaltung ein, in der über die Bedeutung und die Funktion des Kita-Beirates informiert werden soll. In der Kea sind Eltern verschiedener Kitas im Kreis vertreten, die als Ansprechpartner für Eltern und das Kreisjugendamt fungieren, während Elternausschüsse sich in der jeweiligen Einrichtung im Austausch mit der Leitung engagieren. In dem Kita-Beirat, um den es bei dem Infoabend geht, sind Vertreter der Elternausschüsse, des Trägers, der Kita-Leitung und pädagogische Fachkräfte vertreten. Der Beirat wurde im Zuge des Kita-Zukunftsgesetzes neu eingeführt, um die Elternmitwirkung zu stärken. In dem Gremium wird über die Betreuung in der Einrichtung diskutiert, auch die Interessen der Kinder sollen durch eine pädagogische Fachkraft in den zu beschließenden Empfehlungen mit einfließen. Anmeldungen sind im Internet unter keasuew.de/veranstaltungen möglich. Die Zugangsdaten werden im Anschluss zugesendet.