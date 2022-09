Die neuen angepassten Omikron-Impfstoffe sind ab Donnerstag auch in der Impfstelle Landau/SÜW verfügbar. Das teilen Stadt- und Kreisverwaltung mit. Die neuen Impfstoffe von Biontech und Moderna, die an die Omikron-Subvariante BA.1 angepasst sind, sind ausschließlich für Auffrischungsimpfungen zugelassen und kommen damit nur für eine dritte und vierte Impfung in Frage. Die vierte Impfung bleibt nach der aktuellen Stiko-Empfehlung weiterhin nur dem Kreis der Personen über 60 Jahren, Risikogruppen und medizinischem Personal vorbehalten. Die Auslieferung von neuen Impfstoffen, die an die aktuell vorherrschende BA.4/5-Variante angepasst sind, ist seitens der Hersteller für Ende September/Anfang Oktober geplant, teilen die Behörden weiter mit.

Verimpft werden die neuen Präparate zu den regulären Öffnungszeiten der Einrichtung in der Albert-Einstein-Straße 29. Diese sind montags von 8 bis 15.45 Uhr, mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr.