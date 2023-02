Die Omas gegen Rechts Kandel und Südpfalz haben für den Fasnachtsdienstag eine Demonstration in Herxheim angemeldet. Sie reagieren damit auf den geplanten Querdenker-Aufzug zur selben Zeit an der gegenüberliegenden Villa Wieser. Das bestätigen sowohl Unterstützerin Rosa Tritschler als auch die Kreisverwaltung SÜW auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Kurios: Ursprünglich sollte die Kundgebung der Omas gegen Rechts auf dem Plateau vor dem Rathaus stattfinden, das wurde ihnen jedoch verwehrt. Laut Tritschler beruft sich die Verbandsgemeindeverwaltung darauf, dass es sich an dieser Stelle um Privatgelände von Gemeinde und Sparkasse handelt und nach neuer Verordnung dort keine Demos erlaubt sind. Dazu wollte sich die Verbandsgemeinde auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht äußern. Fest steht jedenfalls, dass die Demonstration nun neben dem Plateau stattfinden wird. „Wir können bestätigen, dass die Omas gegen Rechts rechts der Treppe, auf Ebene des Bürgersteigs demonstrieren“, teilt Kreissprecherin Jennifer Back mit.