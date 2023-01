Die CDU Landau hat einen neuen Kreisvorstand gewählt. Neuer Vorsitzender wurde Oliver Blanz (32). Er folgt auf Gerhard Müller, der im Juni 2021 in dieses Amt gewählt worden war. Den Vorstand komplettieren Annette Krohmer (53), Lukas Stingl (37) und Alexander Kugel (25) als Stellvertreter. Unterstützt werden sie von Yvette Pagel (57) als Kreisschatzmeisterin und Birgit Weiß (52) als Kreisschriftführerin. „Die Mitgliedschaft in der CDU muss sich endlich wieder lohnen“, forderte Blanz und kündigte Mitgliederevents wie etwa eine Weinprobe an. Außerdem wolle er die Präsenz der CDU in Landau wieder steigern. Zwar stünden dieses Jahr noch keine Wahlen an, doch die Kommunalwahl 2024 werfe ihre Schatten bereits voraus.