Dieses Wochenende treffen sich zum vierten Mal Freunde von Oldtimern und US-Autos auf dem neuen Messegelände (Alfred-Nobel-Platz) in Landau. Darauf hat Organisator Dominik Kraus am Freitag hingewiesen. Die Einladung habe nur kurzfristig erfolgen können, weil lange unklar gewesen sei, ob und unter welchen Corona-Auflagen eine solche Veranstaltung möglich sein würde. Aber die Stadt Landau habe es gemäß aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes möglich gemacht. Das Treffen startet am Samstag um 12 Uhr und endet am Sonntag um 18 Uhr. Kraus rechnet mit vielleicht nicht ganz so vielen Autos wie in den Vorjahren, aber 800 an beiden Tagen dürften es wohl werden. Es gibt Livemusik der Band Fat Cats, Streetfood und Getränke sowie eine Händlermeile. Kraus spricht von einem Event für die ganze Familie. Neben den im Titel beschriebenen Fahrzeugen dürften wohl auch wieder Motorräder, Lastwagen, Feuerwehren und Traktoren zum Treffen kommen. Der Eintritt ist frei, Kraus trägt die Platzmiete selbst. Er bittet um Spenden für die Hochwasserhilfe im Norden von Rheinland-Pfalz.