Das fünfte Landauer Oldtimer und US Car Treffen ist am Samstag und Sonntag auf dem Neuen Messegelände. Wie Dominik Kraus mitteilt, können sich die Besucher neben den Fahrzeugen auch auf Streetfood, Live-Musik und Spaß-Möglichkeiten für Familien wie eine Hüpfburg freuen. Am Samstag spielt die Gruppe Reindeers, am Sonntag Fat Cat. Der Eintritt ist frei – Kraus bittet aber um Spenden für das Wünsche-Mobil des ASB. Mit diesem umgebauten Krankenwagen können Bewohner des Hospizes zu Veranstaltungen gebracht werden. Einlass ist Samstag ab 12, Sonntag ab 10 Uhr.