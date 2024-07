Eicher-Schlepper aus dem oberbayerischen Forstern genießen auch heute noch einen guten Ruf. Am Sonntag, 7. Juli, treffen sich Fans der Marke ab 10 Uhr beim Wein- und Sektgut Wambsganß in der Speyerer Straße 23 in Dammheim zum Südpfälzer Eicher-Treffen und präsentieren ihre Traktoren und Anbaugeräte sowie Anhänger. Organisiert wird das Oldtimer-Treffen – die Firma ging 1992 in die Insolvenz – von örtlichen Fans und den Eicher-Freunden Schwarzwald. Um 14 Uhr ist eine Vorstellung der Maschinen geplant, ansonsten soll es „viel Raum für Dieselgespräche und Austausch“ geben. Nach Veranstalterangaben haben auch Teilnehmer aus Luxemburg und Händler wie die Eicher Vertriebs GmbH zugesagt, außerdem werde es einen Literaturstand des Vereins geben. Eicher-Schlepper gibt es als große Traktoren und als Schmalspurschlepper für den Weinbau. Ein Markenzeichen waren luftgekühlte Motoren.