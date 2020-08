Der Motorsportclub Eschbach richtet am Samstag, 15. August, seine dritte Eschbach Classic aus, eine Ausfahrt mit historischen Fahrzeugen. Start ist an der Kaiserberghalle in Glöcklingen um 11 Uhr. Auf der etwa 120 Kilometer langen Strecke sind drei Messprüfungen zu absolvieren. Die Fahrt ist auch für Anfänger ausgelegt. Weitere Informationen auch zur Anmeldung gibt es unter www.msceschbachpfalz.com.