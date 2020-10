Der ADAC-Ortsclub Schweigen-Rechtenbach richtet am Samstag, 17. Oktober, die Weintor-Automobil-Auslese mit tollen Fahrzeugen am Deutschen Weintor aus. Das Oldtimer-Treffen ist weit über die Region bekannt. Die Besitzer präsentieren ihre Schätzchen von 9 bis 12 Uhr dem Publikum. Danach begeben sich die Teilnehmer auf eine touristische Ausfahrt in die Pamina-Region mit Besichtigung verschiedener Sehenswürdigkeiten. Ansprechpartner ist Gerhard Müller, Telefon 06342 7770 oder per E-Mail an info@oc-deutschesweintor.de.