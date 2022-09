Vom 16. bis 18. September steigt das Landauer Oktoberfest auf dem neuen Messegelände. Der Aufbau des Festzelts hat begonnen.

„Vor dem Winter wollen viele noch mal raus“, sagt Organisator Timo Gerach, der das Fest mit seiner Eventschmiede Gerach von der Bellheimer Brauerei übernommen hat und den Neustart nach Corona wagt. Er stellt der RHEINPFALZ einen kompletten Tisch an einem der Festabende zur Verlosung zur Verfügung.

Der Vorverkauf laufe gut, der Freitagabend mit Schlagerstar Ikke Hüftgold und der Partyband Die Troglauer sei zu fast 80 Prozent ausverkauft, berichtet Gerach. Am Samstag gebe es noch etwas mehr Auswahl an Tischen und auch Einzelplätzen. Dann spielen die Wolpertinger Buam und die Trenkwalder aus Tirol. Ob es noch Karten an der Abendkasse geben wird, entscheide sich kurzfristig. 2000 Besucher passen pro Abend in das Festzelt.

Acht Plätze werden verlost

Die Bellheimer Brauerei braut für das größte Oktoberfest der Südpfalz ein eigenes Festbier – ein süffiges, wie Gerach verspricht. Es sei aber auch an Weinfreunde und Schorle-Fans gedacht, ebenso an Cocktailliebhaber und all jene, die vielleicht an diesen Abenden ihre Freunde nach Hause fahren und deshalb auf Alkohol verzichten. Viel Auswahl verspricht der Organisator auch beim Catering. Angeboten werden klassische Bierzelt-Gerichte, aber auch Salat. Die Dekoration des Oktoberfest-Zeltes werde völlig neu sein, sagt Gerach. Sie werde Alm-Optik haben, aber auch das Weiß-Blau des Himmels über Bayern aufgreifen.

Die Tische im Festzelt bieten Platz für acht Personen. Wir verlosen zweimal vier Karten, dann sitzen nicht nur Fremde beisammen (obwohl das in der Pfalz ja eigentlich kein Problem ist), sondern es können sich zwei Cliquen gemeinsam einen schönen Abend machen. Bitte schreiben Sie uns, warum Sie dabei sein wollen, welche Erinnerungen Sie mit dem Oktoberfest verbinden (egal, ob mit dem Bellheimer Oktober, dem Münchner Oktoberfest oder einem anderen). Wir werden die Karten unter allen Einsendern verlosen. Die Gewinner werden vorne vor der Bühne sitzen.

Verlosung

Bitte mailen Sie Ihre Bewerbung um vier Karten bis Montag, 8 Uhr, an die Redaktionsanschrift redlan@rheinpfalz.de

