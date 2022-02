Ein aufmerksamer Autofahrer hat der Polizei am Samstag gegen 23 Uhr einen stark schlangenlinienfahrenden Opel in der Rheinstraße in Landau gemeldet. Aufgrund dieses Hinweises konnten die Beamten den Opel-Fahrer im Horstring kontrollieren. Stolze 3,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei dem 39-jährigen Mann an, wie die Polizei berichtet. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zudem muss sich der Halter des Opels wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.