Eine 61-jährige Autofahrerin in einem silbernen VW ist am Samstag gegen 19.55 Uhr von mehreren Zeugen der Polizei wegen ihrer auffälligen Fahrweise gemeldet worden. Die Frau fuhr auf der B427 in Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Birkenhördt. Auf Höhe des Restaurants „Koi“ sei die Fahrzeugführerin links an einem Fahrbahnteiler vorbei in den Gegenverkehr gefahren, weshalb dieser habe abbremsen und ausweichen müssen. Die Polizei hat die Frau erwischt. Sie war stark betrunken und ohne Führerschein unterwegs. Da sie in dieser Art und Weise bereits mehrfach aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu melden.