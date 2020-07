Ein 26-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in Landau unterwegs gewesen – obwohl er keinen Führerschein und sein Auto keine Zulassung hat. Das teilt die Polizei mit. „Der 26-Jährige hatte einen alten Zulassungstempel an seinem Kennzeichen angebracht, um vorzutäuschen, dass sein Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen sei“, berichten die Beamten. Jetzt hat der 26-Jährige ein Strafverfahren am Hals – wegen Fahren ohne Erlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.