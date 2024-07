Eine 18-Jährige ist am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. In der Dammühlstraße fiel laut Polizeibericht einer Streife ein Auto auf, das beim Umschalten der Ampel auf Grün nicht losfuhr. Erst beim Umschalten von Grün auf Orange setzte sich der Wagen in Bewegung, wie die Polizei weiter berichtet. Die Beamten kontrollierten daraufhin die beiden Personen im Fahrzeug und stellten fest, dass die 18-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weil der 21-jährige Beifahrer alkoholisiert war und somit das Auto ebenfalls nicht fahren durfte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Die 18-Jährige muss sich nun wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Vorfall informiert.