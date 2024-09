Hätte man das nicht in den Ferien erledigen können? Das fragen sich einige Eltern mit Blick auf die Arbeiten an der Schule ihrer Kinder. Auch nach den Sommerferien steht nämlich das Landauer Otto-Hahn-Gymnasium noch eingerüstet da, Baulärm stört den Unterricht. Was ist da los?

Das Dach wird neu gemacht und eine Photovoltaik-Anlage installiert, informiert Stadtsprecherin Sandra Diehl. Es stimme, lärmintensive Arbeiten würden in den Schulen eigentlich immer in den Ferienzeiten erledigt – und so sei es auch hier geplant gewesen. Aber dann habe die Insolvenz des beauftragten Gerüstbauers einen Strich durch die Planung gemacht und die Arbeiten verzögert.