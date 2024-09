Das Landauer Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) veranstaltet am Donnerstag, 12. September, zum 20. Mal ihren Lauf für den guten Zweck. Seit der Premiere wurden mehr als 177.000 Kilometer zurückgelegt und dabei rund 430.000 Euro an Spenden gesammelt, wie die Einrichtung in ihrer Presseerklärung mitteilt. In diesem Jahr wird für den Verein „Mama/Papa hat Krebs“ aus Kaiserslautern und die Kinder- und Jugendfarm in Landau gelaufen, ein Teil der Spenden dient auch der Überdachung der Fahrradparkplätze am OHG.