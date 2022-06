Fast 30.000 Euro sind beim OHG-Lauf am Donnerstag zusammengekommen. Schulleiter Andreas Doll feiert das „tolle Spendenergebnis“, es war der 17. Lauf. Das Geld kommt je zur Hälfe der Frauenzufluchtstätte Südpfalz und der Terrine Landau zugute. Die Aufgabe war, die Ein-Kilometer-Runde um das Schulhaus und durch die Fußgängerzone möglichst oft in den zwei Stunden zu laufen. Nach der Scheckübergabe wurden die besten Läufer geehrt. Das waren Hanna Hertel, 7c, Lucia Kotschenreuther, MSS 11 und Sophia Lahmert sowie Lasse Werber 6c, Felix Bauer, 6b, Leo Behret 11, Jannik Kempf, 12 und Simon Kugler. Die besten Klassen bezüglich der Spendensammlungen waren die 1.5c, die 5a und die 5d. So bekam die 5c den Wanderpokal der RHEINPFALZ überreicht.