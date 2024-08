Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, heißt es wieder „Deutschland singt und klingt“ – diesmal im Dorfgemeinschaftshaus in Bornheim. Bundesweit kommen Menschen aller Generationen und Kulturen zusammen, um miteinander zu singen. Der Kreis SÜW beteiligt sich an der Aktion und veranstaltet in Kooperation mit dem Chorverband der Pfalz und dem Kreischorverband Südpfalz ab 17 Uhr ein offenes Singfest. „Am Tag der Deutschen Einheit singen wir miteinander bekannte Lieder als Zeichen des Zusammenhalts und der Einheit. Singen verbindet“, lädt Landrat Dietmar Seefeldt alle Singbegeisterten ein. Der junge Chor „Herztöne“ unter Leitung von Peter Kusenbach und mehrere Live-Musiker gestalten das Programm, das etwa 90 Minuten dauert. Danach gibt es ein geselliges Zusammensein. Der Eintritt ist frei. Wer mit dem Auto kommt: Parkplätze sind vor Ort ausreichend vorhanden.

Das Anliegen der bundesweiten Initiative „Deutschland singt und klingt“ ist es, der friedlichen Revolution und dem Mauerfall bei einer öffentlichen Feier generationsübergreifend zu gedenken. Dies soll auch ein Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung sein, dass das Land aus gelebtem Miteinander heraus kraftvoll gestaltet werden kann.