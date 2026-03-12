Im Kunschdhaisl haben Steffi Hamard und Regina Baas einen Ort für Kreativität und Kunst geschaffen. Mit handgemachten Produkten öffnet der Laden wieder am 14. März.

Die beiden kreativen Freundinnen Steffi Hamard und Regina Baas aus Annweiler wollten bewusst zum Stadtleben beitragen. Im Oktober 2021 eröffneten sie das Kunschdhaisl, nachdem sie am Schipkapass ein passendes kleines Haus gefunden hatten. Inzwischen geht der Laden ins fünfte Jahr. Das Angebot werde gut angenommen, erzählt Regina Baas im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die originellen Produkte sind auch im Treppenhaus ausgestellt, wie Regina Baas zeigt. Foto: Iversen

Fast alles, was im Laden zum Verkauf steht, ist selbstgemacht: Postkarten, Kerzen, kleine Geschenke und Mitbringsel aus Holz und anderen Materialien füllen die Regale. Die Winterpause nutzten Baas und Hamard, um neue Produkte herzustellen. Am Samstag, 14. März, öffnet das Kunschdhaisl wieder. „Zu unserer Kundschaft zählen Touristen, aber auch viele Einheimische“, sagt Baas.

Steffi Hamard trifft letzte Vorbereitungen, denn: Am 14. März öffnet der Laden wieder. Foto: Iversen

Besonderes Ambiente für Feste

Auch die Atmosphäre rund um den Laden ist Teil des Konzepts. Im Sommer sitzen Gäste draußen, halten ein Schwätzchen und lassen die Füße in der vorbeiplätschernden Queich baumeln. Einmal hätten Musiker sogar im flachen Wasser gespielt, erinnert sich Baas. Daraus entstand ein Queichzugang zwischen Museum und dem Mini-Fachwerkhaus. Feste und Veranstaltungen sind fest im Programm verankert. Die beiden Frauen beteiligen sich regelmäßig an Aktionen in Annweiler, etwa am Adventsmarkt oder an Sommerveranstaltungen.

Die einmalige Atmosphäre am Kunschdhaisel zieht bei Veranstaltungen viele Besucher an. Foto: Iversen

Im oberen Stockwerk befindet sich ein Kunstraum, in dem auch Malkurse für Kinder stattfinden: Mädchen und Jungen ab sechs Jahren können dort mit Farben experimentieren, neue Techniken ausprobieren und plastisch arbeiten. Die Gruppen sind bewusst klein gehalten, damit jedes Kind individuell betreut werden kann. „Es ist ein offener Ort für Kreativität und für alle, die Freude am Gestalten haben“, sagt Baas. Außerdem bieten die beiden Frauen dort Geburtstagsateliers für Kinder an.

Fröhlich experimientiert werden darf bei den Malkursen für Kinder. Foto: Iversen

Info

Der Verkaufsladen ist donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet; am Eröffnungstag von 10 bis 15 Uhr. Kartenzahlung ist nicht möglich. Kontakt: kunschdhaisl-annweiler@web.de oder über Instagram unter @kunschdhaisl.

