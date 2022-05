Im Mai 2012 ging der Offene Kanal Weinstraße als gemeinsame Sendeplattform der Offenen Kanäle Haßloch, Neustadt und Landau auf Sendung. Die drei Trägervereine betreiben seitdem ihr jeweiliges Studio unter der gemeinsamen Marke „OK Weinstraße“ und gestalten ein konsolidiertes TV-Programm-Fernsehen für die Region. In der Jubiläumswoche vom 16. bis 22. Mai zeigt der OK Weinstraße einen Querschnitt durch die bunte Vielfalt der Sendebeiträge, die die Produzenten in den vergangenen zehn Jahren eingereicht haben: Das Repertoire reicht von Musik und Kultur über Sport und Natur bis zu Talk und Kulinarik.

Keine Vorgaben

„Fernsehen selber machen ist einfacher, als man denkt“, heißt es in einer Pressemitteilung der drei Trägervereine. Im OK Weinstraße erhalten Interessierte alles, was zur Produktion eines TV-Beitrags erforderlich ist: Neben der kostenfreien Nutzung der Produktionstechnik und der semiprofessionellen TV-Studios bieten die drei Studios Beratung durch die ehrenamtlichen Studiomitarbeiter. Im Offenen Kanal gibt es keine Redaktion, keine Vorgaben, die inhaltlich einschränken. Menschen aus der Region gestalten ein TV-Programm mit ihren Themen zu lokalen und regionalen Schwerpunkten. „Der OK Weinstraße stärkt die demokratische Meinungsbildung, wirkt identitätsstiftend und unterstützt die lokale Kommunikation“, heißt es in der Mitteilung.