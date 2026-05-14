Beider Verleihung der Bürgermedienpreise am OK-Tag des Landes in Kaiserslautern hat der Offene Kanal Landau gleich mehrfach jubeln dürfen. In allen drei Kategorien schafften es Produktionen aus der Südpfalz unter die ersten drei, wie der Offene Kanal Landau mitteilt. Damit gingen drei von neun verliehenen Preisen nach Landau. Platz eins in der Kategorie Erstlingswerk erreichte Lukas Kintschler mit seinem Film „Der Mittagsschlaf“ . In der Kategorie Semiprofi erreichten Olaf Kapsitz und Ralf Eßwein Platz drei mit „Es geht nicht immer nur um Dich – Ralf“. In der Kategorie Ehrenamt wurde der Beitrag „Unfinished“ von David Engel ebenfalls mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Die Filme werden demnächst im Programm des Offenen Kanals Landau noch einmal gezeigt.