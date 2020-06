Landau. Das Studio Landau des Offenen Kanals Weinstraße sucht ehrenamtliche Mitarbeiter, die beim Kanal einsteigen wollen.

Gesucht werden wegen der gestiegenen Anzahl an Produktionsterminen Mitarbeiter in den Bereichen Moderation, Kamera, Redaktion, IT oder Verwaltung, teilt der Offene Kanal mit. Vorkenntnisse seien keine notwendig. Das Team vom Studio Landau bilde die Neuen selbst aus. Dazu gebe es kostenlose Weiterbildungen. Wer mitmachen will, könne sich über die Aktivitäten des Studios Landau auf der Webseite www.ok-weinstrasse.de/landau informieren.

Kontakt