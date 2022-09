Der Offene Kanal (OK) Weinstraße möchte in seinen Räumen in Landau einen regelmäßigen Filmtreff auf die Beine stellen. Angeregt haben das Annegret Grünwald und Rolf Kreutz. Im Groben steht die Idee im Raum, einen Film eines oder mehrerer Produzenten (je nach Länge) aus dem OK auf der großen Leinwand zu zeigen und zu besprechen. „Dies könnte man als Plattform nutzen, sich auszutauschen, beziehungsweise bei Fragen die Expertise aus dem Ortsverein zu vermitteln, falls gewünscht; denn der OK Landau hat für die meisten Themenbereiche in Sachen Film/Video Experten in den eigenen Reihen“, heißt es in einer Mitteilung. Ein erstes Treffen ist am kommenden Samstag, 15 Uhr, in den Räumen des Offenen Kanals in der Festhalle in Landau, Mahlastraße 3. Es sollen zwei kurze Filme gezeigt werden. Der besseren Planung wegen wird um Anmeldung per Mail an rolf.kreutz@web.de gebeten.