Zwei Produzenten des Offenen Kanals Landau (OK) haben den Bürgermedienpreis der Landesmedienanstalt beim OK-Tag in Ludwigshafen überreicht bekommen. In der Kategorie „Mein Erstlingswerk“ ging der Preis für den Film „Digital Shadows“ an den 15-jährigen David Engel vom OK Landau - Studio Weinstraße. Für den Film „Turmfalke brütet im Haus“ erhielt Rolf Kreutz vom OK Landau den Preis in der Kategorie „Ehrenamt“. Dotiert sind die beiden Preise mit 500 beziehungsweise 1000 Euro. 16 Offene Kanäle aus Rheinland-Pfalz haben um die Preise gebuhlt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „40 Jahre Offene Kanäle - Einfach unverzichtbar“.