Der Offene Kanal (OK) Weinstraße – Studio Landau hat zwei Bürgermedienpreise beim Treffen der Offenen Kanäle in Zweibrücken erhalten. Wie der OK mitteilt, hat Rolf Kreutz für seinen Beitrag „Wiedehopf zurück in der Pfalz“ in der Kategorie „Natur, Klima, Umwelt (Ehrenamt)“ den Bürgermedienpreis erhalten. Ebenfalls erfolgreich ist „Die Sanierungsarbeiten am Haus zum Maulbeerbaum“ von Ulrich Malisius, der den Preis erhält in der Kategorie „Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel (Ehrenamt)“. Der Offene Kanal wird von Ehrenamtlichen betrieben und sucht stets Mitstreiter. Interessierte können den Kanal per E-Mail an landau@ok-weinstrasse.de erreichen.