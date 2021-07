Das Studio Landau des Offenen Kanals Weinstraße kehrt ab Donnerstag, 8. Juli, wieder in den Regelbetrieb zurück. Das Team vom OK Weinstraße steht Produzenten und Mitgliedern jeweils donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle in der Mahlastraße 3 (Festhalle) mit Rat und Tat zur Verfügung.

Außerdem sucht das Studio Landau wegen der gestiegenen Anzahl an Produktionsterminen ehrenamtliche Mitarbeiter, die beim Bürgerfernsehen mitmachen wollen. Benötigt werden Mitarbeiter in den Bereichen Moderation, Kamera, Redaktion, IT, Verwaltung oder Öffentlichkeitsarbeit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Team vom Studio Landau lehrt Neue kostenlos alles, was Sie wissen müssen.

Info



Das Studio Landau informiert auf seiner Webseite www.ok-weinstrasse.de/landau