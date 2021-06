Die Pirmasenser Ärzte Dirk Schulze und Anita Yanna-Schulze bieten für Samstag, 3. Juli, und Samstag, 4. September, eine offene Impfaktion in ihrer Praxis in Pirmasens an. Die Erstimpfung wird mit dem Vakzin Vaxzevria von Astrazeneca erfolgen, im September wird dann mit Corminaty von Biontech nachgeimpft. Die Praxis bittet um Anmeldung per E-Mail an praxis.dr.schulze@gmail.com.