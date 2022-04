Eine geöffnete Autotür hat am Donnerstagnachmittag um 17:30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen den Einmündungen Wendegasse und Insheimer Straße. Dort öffnete eine noch unbekannte Frau die Tür ihres geparkten Autos, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Eine vorbeifahrende 27-jährige Autofahrerin musste ausweichen und stieß mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrer zusammen. Die Frau, die ihre Autotür geöffnet hatte entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun die Unfallbeteiligte und bittet Zeugen sich telefonisch unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.