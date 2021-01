Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brand in einen Zwei-Parteien-Wohnhaus in der Turmstraße in Bad Bergzabern. Laut Polizei entstand bei der Befeuerung des Ofens im Keller eine kleine Verpuffung, wodurch Karton und Papier, die davor zum Anzünden gelagert waren, Feuer fingen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es waren 30 Wehrleute aus Bad Bergzabern und Barbelroth im Einsatz. Die Bewohner, die den Brand entdeckt hatten, konnten sich ins Freie retten und wurden nicht verletzt. Durch den Brand wurden die Fenster im Kellergeschoss und die Versorgungsleitungen beschädigt, sodass die Werken diese abstellen mussten. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde durch den aufsteigenden Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner sind nun bei Verwandten untergekommen. Die Polizei geht von einem Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich aus. Während der Löscharbeiten waren Teile der Luitpoldstraße für etwa anderthalb Stunden gesperrt.