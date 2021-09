Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat ein neues Gesetz zur Ganztagsförderung von Grundschulkindern auf den Weg gebracht. Die Neuerungen sollen noch in diesem Monat in beiden Gremien verabschiedet werden, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Landau heißt. Die Einigung sieht vor, dass sich der Bund mit bis zu 3,5 Milliarden Euro jährlich an den Investitionskosten sowie mit einem jährlich anwachsenden Betrag an den Betriebskosten für Grundschulen und Horte beteiligt. Damit soll ein Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung schrittweise ab dem Schuljahr 2026/2027 umgesetzt werden – eigenen Angaben zufolge eine langjährige Forderung auch von Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). „Ich begrüße ausdrücklich, dass der Weg für einen Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung nun frei ist“, sagte der Stadtchef in einer ersten Reaktion. „Denn diese Problematik beschäftigt uns in unserer täglichen Jugendarbeit schon länger: Kinder werden in der Kita ganztagsbetreut; wenn dann die Grundschulzeit anbricht, stehen Familien plötzlich vor einem Betreuungsproblem. Die Ganztagsbetreuung nicht nur der Kleinsten, sondern auch von Grundschulkindern ist ein wichtiger Baustein für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“