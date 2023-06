Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) versteht sich als „wandelnde Sprechstunde“ für Bürgerinnen und Bürger – so hatte er seinen Wahlkampf gehalten. Jetzt richtet er sich mit einem Schreibtisch auf dem Rathausplatz ein. Beginnend am Mittwoch, 28. Juni, 12 bis 14 Uhr, bietet der Oberbürgermeister einmal im Monat Sprechstunden ohne Anmeldung und ohne Themenbeschränkung an. Dominik Geißler: „Fragen, Anregungen, Kritik? Alles her damit! Wir wollen die Stadt Landau gemeinsam weiterentwickeln und dazu im Gespräch bleiben. Die Sprechstunden sollen „nicht langweilig indoor“ stattfinden, so Geißler. Stattdessen stellt er einen Schreibtisch im Freien auf – beim ersten Termin auf dem Rathausplatz. Künftige Termine und Orte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Den Schreibtisch hat der Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Landauer Jugendbeirat angemalt und sich dabei gleich mit den Mitgliedern zu aktuellen jugendpolitischen Themen ausgetauscht. „Unser Jugendbeirat ist eine tolle Truppe und sehr engagiert“, so Geißlers Fazit.