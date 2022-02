Dank der Internet-Kanäle wie Facebook, Instagram und Co sind politische Entscheidungsträger heute nahezu jederzeit erreichbar. Trotzdem bevorzugen viele Menschen nach wie vor den Griff zum Telefonhörer. Davon ist die Stadtverwaltung überzeugt und bietet am Donnerstag, 3. März, von 17 bis 18 Uhr eine Telefonsprechstunde mit Oberbürgermeister Thomas Hirsch an. Dann können sich Bürger unter der Telefonnummer 06341 131001 direkt mit dem Stadtchef austauschen. Das sei ihm nicht zuletzt wegen der anhaltenden Coronakrise wichtig, so Hirsch. „Von den aktuellen Herausforderungen in der Pandemie bis zu großen Bauprojekten in unserer Stadt, von der Verkehrs-, Familien- und Klimapolitik bis zum kleinen Ärger vor der Haustür: Die Themen setzen die Anruferinnen und Anrufer“, so der OB. Die Teilnahme an der Telefonsprechstunde ist grundsätzlich ohne Anmeldung möglich. Wer möchte, kann sich aber auch im Vorfeld unter 06341 131001 oder per E-Mail an oberbuergermeister@landau.de einen Termin geben lassen.