Die Landauer SPD-Stadtratsfraktion schlägt vor, den neuen Oberbürgermeister am 3. Juli zu wählen, Stichwahl solle am 17. Juli sein. Das teilt Fraktionsvorsitzender Florian Maier mit. In diesem Zusammenhang fordern die Sozialdemokraten den designierten Präsidenten des Sparkassenverbands und Noch-Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) auf, formell den Weg freizumachen – also seinen Rücktritt zum Jahresende 2022 zu erklären.

Stadtrat soll im Februar über Wahltermin entscheiden

Der vorgeschlagene Wahltermin liegt außerhalb der Sommerferien und innerhalb der Vorlesungszeit des Sommersemesters der Uni. „Es muss unser gemeinsames Ziel sein, dass möglichst viele Landauerinnen und Landauer an der Wahl teilnehmen“, sagt Maier. Die Grünen hatten sich ebenfalls für einen Termin im Sommer ausgesprochen – außerhalb der Ferienzeiten, aber während des laufenden Semesters. Hirsch hatte Letzteres als spezielles Interesse der Grünen bezeichnet. „Ich hoffe sehr, dass die Grünen sich unserer Initiative anschließen“, sagt Maier.

Der Stadtrat entscheidet über den Wahltermin. Maier fordert für die SPD, dass die Entscheidung im Februar fallen solle, damit die Verwaltung genug Zeit habe, die Wahl vorzubereiten. „Es wäre sehr bedauerlich, wenn der Oberbürgermeister einen Wahltermin vor den Sommerferien – zum Beispiel durch eine verspätete offizielle Rücktrittserklärung – verhindern würde. Die Schwierigkeiten der CDU bei der Kandidatenfindung sollten keinen Einfluss auf den Wahltermin haben.“