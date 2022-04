Mit einer Gewerbesteuer-Erhöhung sind die Finanzprobleme Landaus (und anderer rheinland-pfälzischer Städte) nicht zu lösen. Selbst wenn auf diesem Weg die Haushaltslage um rund drei Millionen Euro verbessert und der Ausgleich geschafft würde, wären neue Projekte damit noch lange nicht finanziert. Dazu wären neue Einnahmen erforderlich.

„Leider ist diese komplexe Problemlage nicht mit ein paar Punkten Gewerbesteuererhöhung zu beheben.“ Das schreibt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) zur Forderung des Grünen-Beigeordneten Lukas Hartmann, die Gewerbesteuer von derzeit rund 14,4 auf 16 Prozent anzuheben. Hartmann hat seine Mitbewerber um das Oberbürgermeisteramt, Maximilian Ingenthron (SPD) und Dominik Geißler (CDU), zu mehr Ehrlichkeit und Mut aufgerufen.

Psychostress für Wirtschaftsstandort

Hirsch ist zurzeit in Schwerin, wo der Finanzausschuss des Deutschen Städtetages mit Fachleuten aus dem ganzen Bundesgebiet „über die sehr schwierige und komplexe Haushaltslage der Kommunen“ berate. Für Landau kündigt er an, in Kürze einen Sachstandsbericht der Finanzen vorzulegen, ähnlich wie er das bei der Wohnraumbilanz gerade getan hat. Die Finanzlage werde durch die Corona-Spätfolgen, den Ukrainekrieg, die Neufassung des kommunalen Finanzausgleiches und die Reform der Grundsteuer beeinflusst.

In den Wahlkampf will sich Hirsch nicht einmischen, aber von der Gewerbesteuererhöhung hält er offenbar wenig: Denn die Gewerbesteuer bilde nicht die gesamte Steuerbelastung der Unternehmen ab, und die Frage der Steuerbelastung habe „auch eine psychologische Bedeutung für den Wirtschaftsstandort“.

„Hauptproblem bleibt die Finanzausstattung“

Hirsch betont, dass sogar der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) trotz des unerwarteten Gewerbesteuer-Geldsegens durch Biontech als Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags die Kritik an der ungenügenden kommunalen Finanzausstattung aufrecht erhalte.

Dass bei der Haushaltsplanung aufgrund von zu vielen Projekten, die in einem Jahr ohnehin nicht umgesetzt werden könnten, ein deutlich höheres Defizit zu verzeichnen sei als am Jahresende, sei kein Trick, betont Hirsch. Projekte müssten auch dann im Haushalt veranschlagt werden, wenn ihre Finanzierung noch nicht ausverhandelt sei. Im Laufe des Haushaltsjahres eingehende Förderzusagen trügen dann zur Verbesserung der Lage bei. Auch das Steuerrecht mit seinen Vorauszahlungen und nachfolgenden Korrekturen mache die Planung schwierig. Außerdem gebe es unterjährige Einmalzahlungen des Landes, wie zum Beispiel die Integrationspauschale, die zu Abweichungen vom geplanten Ergebnis führten. „Wie gravierend die jeweiligen Abweichungen sind, hängt letztlich auch von der Dynamik der Stadtentwicklung ab – viele Projekte, viele Gewerbeansiedlungen bedeuten mehr Potenzial für Abweichungen“, so Hirsch.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe Landaus Finanzpolitik vertraut, betont der Oberbürgermeister. Sie habe der Stadt deshalb Sonderkontingente in Millionenhöhe für den Wohnungsbau und für die Flächenentwicklung zusätzlich zum regulären Haushalt ermöglicht.