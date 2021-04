Thomas Hirsch hat am Dienstag einen Vertrag mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser für seinen Privatanschluss unterzeichnet. Damit setzt der Stadtchef ein starkes Zeichen.

Der Oberbürgermeister lebt in Birkweiler und verkündete bei der ersten Online-Infoveranstaltung am Dienstag für die acht Landauer Stadtdörfer und die Wollmesheimer Höhe, dass er künftig auch ein Schild zur Unterstützung der Aktion im Garten stehen habe werde. „Das ist ein gutes Angebot, das auf dem Tisch liegt“, betonte Hirsch.

Die Deutsche Glasfaser wirbt bis 17. Juli nicht nur in Landau, sondern auch in der Verbandsgemeinde Landau-Land um neue Kunden. Wer den Vertrag unterschreibt, bindet sich für zwei Jahre, sagte Firmenvertreter Christopher Drawer bei der Präsentation. Er spart aber auch 750 Euro, die ein Anschluss danach mindestens kosten würde.

Bedarf vervielfacht

In seinem sehr anschaulichen Vortrag verdeutlichte Drawer, dass es zu diesem Breitbandausbau keine Alternative gibt. Ein zweistündiger Spielfilm, über das Internet angeschaut, verbrauche so viel Datenvolumen wie jeder Haushalt in Deutschland im Jahr 2006 pro Monat verbraucht habe, nämlich 5,8 Gigabyte. Der Bedarf sei rasant gewachsen, von 10,1 Gigabyte drei Jahre später auf 137,1 im Jahr 2019. „Und der Breitbandbedarf wächst und wächst.“ Dabei sei Deutschland mit Italien und Österreich weltweit Schlusslicht der Entwicklung, denn nur 5,5 Prozent der Haushalte hätten schon Glasfaser.

Obwohl die Zahl der Geräte pro Person, mit denen das Internet genutzt werde, auf sieben gestiegen sei, informierte Drawer. Kein Wunder, wenn man sich vor Augen führt, wie hoch die Ansprüche heute sind. Der Referent zählte auf: Smarthome (von Alexa über die Hausüberwachung bis zur Regelung von Heizung oder Rollläden), Cloud (was gleichzeitig eine Datensicherung sei), Telemedizin (erst recht seit Corona aktueller) und Homeoffice oder Homeschooling. Sobald mehrere Personen gleichzeitig aufs Internet zugreifen, erfordert das auch mehr Breitbandkapazitäten.

Wettbewerbsfähig bleiben

Glasfaser sei das i-Tüpfelchen der Bemühungen der Stadt Landau, den Breitbandausbau zu verbessern, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Allerdings sei man auf Privatunternehmen angewiesen, deshalb habe die Stadt einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser abgeschlossen, sei aber auch offen für andere Anbieter. Es sei wichtig, die 40-Prozent-Quote zu erreichen, „damit wir vorankommen“. „Wir werden ohne diese Infrastruktur nicht wettbewerbsfähig bleiben.“

Das 2020 gegründete Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen tritt erst in Aktion, wenn 40 Prozent aller Haushalte in einem abgegrenzten Gebiet – in diesem Fall Landau oder die Verbandsgemeinde Landau-Land – Verträge abgeschlossen haben.

Info

Die Deutsche Glasfaser informiert auch in den Servicepunkten in Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 3, montags bis freitags von 11 bis 19 und samstags von 10 bis 15 Uhr, sowie in Ranschbach, Weinstraße 50, montags und freitags von 11 bis 19 Uhr, und unter Telefon 02861 8133 410.