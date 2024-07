Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) äußerte sich am Freitag beim Sommerpressegespräch der Stadt Landau erneut kritisch zur AfD und wirft der Partei vor, die Freiheiten des liberalen Staates zu missbrauchen. Auch zu den Führungsfiguren hat sich Geißler geäußert. Menschen wie Alice Weidel oder Björn Höcke hätte er zu früheren Zeiten in der NSDAP verortet, so Geißler. Er könne nicht verstehen, warum die Partei nicht verboten ist. Solche Parteien missbrauchten den liberalen Staat, sie nutzten die Freiheiten aus, um Unsagbares sagbar zu machen.

