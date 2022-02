Die Landauer Grünen haben bei ihrer Mitgliederversammlung am Samstagmittag im Haus am Westbahnhof den Beigeordneten Lukas Hartmann einstimmig zu ihrem Kandidaten für das Amt des Oberbürgers gewählt. Die 51 Stimmberechtigten votierten ohne Enthaltung für den Landauer.

Hartmann will „Südpfalzbahn“

In seiner Rede skizzierte Hartmann sein Wahlprogramm: Er will die Mobilitätswende vorantreiben. Hauptpunkt: die Südpfalzbahn. In Kooperation mit den umliegenden Kommunen strebe er nicht nur eine Reaktivierung der Bahnstrecke Landau-Germersheim an, sondern unter anderem ein „kleines Stückchen Straßenbahn“ innerhalb Landaus sowie die Erweiterung des „Karlsruher Modells“ des KVV auch Richtung Landau. Weitere Ziele seien die Verbesserung der Rad-Infrastrukur und danach der Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger. Beispielsweise die Wollmesheimer Höhe und die Südstadt sollen verkehrsberuhigte Quartiere werden.

Sozialpolitisch kündigt Hartmann an, gegen Armut einzutreten. Er wolle 500 sozial geförderte städtische Wohnungen schaffen. Weiterhin werde es den Landau-Pass für Menschen mit geringerem Einkommen geben.

Erhöhung der Unternehmenssteuer

Gegenfinanziert werden sollen die Projekte unter anderem durch eine Erhöhung der Abgaben für Unternehmen. Diese machen laut Hartmann jährlich 100 Millionen Euro Gewinn und zahlen derzeit 14,4 Prozent Steuer – „das ist weniger als die Mehrwertsteuer“. Sie soll auf 16 Prozent steigen – damit sei der Haushalt auch in der Planung ausgeglichen, und die Umsetzung seiner Politik soll dann auch möglich sein. Die Oberbürgermeisterwahl ist am 3. Juli. Die SPD hat Bürgermeister Maximilian Ingenthron nominiert, die CDU Dominik Geißler.