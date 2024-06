Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) macht sich nach der Kommunalwahl Gedanken über eine neue Aufgabenverteilung in der Stadtspitze. Es gebe aber noch keine finale Entscheidung über die sogenannte Dezernatsverteilung. Er sagte am Mittwoch auf Anfrage, dass er zwei große Herausforderungen für Landau sehe: Der Wohnungsbau werde ein Kraftakt bleiben, und es gelte, die kommunale Wärmeplanung voranzubringen. Bauen ist bisher sein Dezernat, die Wärmeplanung ist neu und kann sowohl dem Bauen als auch Umwelt- und Klimaschutz zugeordnet werden, für die bisher Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) verantwortlich zeichnet. Hartmann ist für das Gebäudemanagement (GML) zuständig, das gerade geförderten Wohnraum in der Haardtstraße errichtet, und das man ebenso gut im Dezernat des Oberbürgermeisters festmachen könnte. Dagegen gehört die Abteilung Mobilität und Verkehrsinfrastruktur zum Bauamt, wird aber von Hartmann verantwortet. Wer sich um den Verkehr kümmern werde, sei noch völlig offen, so Geißler. Er werde alles so gestalten, dass alle im Stadtvorstand gut damit leben können. Dritte hauptamtliche Kraft im Stadtvorstand ist Lena Dürphold (CDU).