In den Landauer Bädern ist „oben ohne für alle“ künftig erlaubt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, werde zwar auf dem Papier zunächst nichts geändert. Aber: Klar sei, „dass es eine immer größere Offenheit bei diesem Thema gibt. Unsere Badeaufsicht wird in aller Regel auch nicht einschreiten, wenn sich ein Badegast ohne Oberteil freier fühlt.“ Das sagt Stadtholding-Geschäftsführer Martin Messemer. Die Stadt hatte zuvor auf sozialen Medien ein kleines Stimmungsbild eingeholt. Auf Instagram habe der Post 265 Personen gefallen, 90 hätten kommentiert. Auf Facebook waren es sechs Likes, ein „Haha“ und 21 Kommentare. „Wie erwartet sind die Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram offener, was das Thema angeht, und sehen ,oben ohne für alle’ eher entspannt“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl.