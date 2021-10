In Landau ist am Samstag wohl illegal in der Innenstadt die Obdachlosenzeitung Straßenlicht aus Darmstadt verkauft worden. Darauf haben Landauer die RHEINPFALZ hingewiesen, ein Exemplar der Zeitung liegt der Redaktion vor.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, die auch die Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz ausübt, hatte dem hessischen Unternehmen Anfang Juni den Verkauf der „sogenannten Obdachlosenzeitung“ untersagt. Grund für das Verbot: Es werde der Eindruck vermittelt, dass mit dem Kauf der Zeitung gemeinnützige Zwecke gefördert würden. Der Aufforderung zur Auskunftserteilung über die Verwendung der Verkaufserlöse kam das Unternehmen hingegen nicht nach. Sollte weiterhin die Obdachlosenzeitung „Straßenlicht“ in Rheinland-Pfalz verkauft werden, bittet die ADD in Trier um sofortige Mitteilung.