Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat gegen Herausgeber und Vertreiber der Obdachlosenzeitung Straßenlicht aus Darmstadt ein Zwangsgeld in Höhe von 1500 Euro verhängt. Das teilt die ADD mit. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, da Widerspruch eingelegt wurde. Die Zeitung ist in den vergangenen Wochen an mindestens zwei Tagen in Landau verkauft worden, obwohl die ADD dies untersagt hatte. Der Grund: Auf der Titelseite der Publikation wird laut einer ADD-Mitteilung aus dem Juni der Eindruck erweckt, mit dem Kauf der Zeitung unterstütze man Obdachlose. Die Verantwortlichen sind der Aufforderung der ADD, dies nachzuweisen, jedoch nicht nachgekommen. Die ADD Trier übt in Rheinland-Pfalz die Spendenaufsicht aus.