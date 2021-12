Sich mal eine Kleinigkeit gönnen können oder für den Wocheneinkauf nicht jeden Euro einzeln zusammenkratzen müssen: Das ist leider auch in Landau nicht für alle selbstverständlich und betrifft vor allem Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht oder sogar schon betroffen sind. Sie werden von den städtischen Streetworkerinnen Johanna Dreisigacker und Nina Sappert begleitet und beraten. Für Weihnachten hatten beide eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Gutscheine von Landauer Cafés, Supermärkten, Drogerien, Restaurants und Imbissen auf den Gabentisch ihrer Klienten kamen. Und die Resonanz war überwältigend: Wie die Streetworkerinnen jetzt mitteilen, gingen Gutscheinspenden im Wert von mehr als 4000 Euro ein. Sie wurden jetzt bei einer „Weihnachtsfeier to go“ ausgegeben.

„Wir freuen uns sehr, dass die Landauerinnen und Landauer unser Anliegen unterstützt und unseren Klientinnen und Klienten eine so tolle Freude bereitet haben“, fassen Johanna Dreisigacker und Nina Sappert zusammen. „Wir sind sicher, dass wir mit den Gutscheinen den Frauen und Männern, die wir begleiten, das Weihnachtsfest ein wenig verschönern konnten. Unser herzlicher Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern.“

Dem schließt sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch an. Er hebt das besondere Engagement der beiden Frauen hervor: „Unsere Streetworkerinnen haben immer wieder tolle Ideen, um ihre Klientinnen und Klienten auch über den eigentlichen Job hinaus zu unterstützen.“

Weiter machen die beiden Streetworkerinnen auf eine Aktion von Mr. Mango aufmerksam. Der Saftladen in der Ostbahnstraße öffnet am Donnerstag, 23. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr. Ab 15 Uhr spendet der Inhaber alle Erlöse für die Arbeit der Streetworkerinnen.